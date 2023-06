Polizei erwischt mutmaßlichen Motorrad-Dieb im Universitätsviertel

In der Augsburger Lilienthalstraße finden Beamte ein abgestelltes Leichtkraftrad, das offenbar gestohlen wurde. Der mutmaßliche Täter ist schnell gefunden.

Die Polizei hat einen 17-Jährigen erwischt, der mutmaßlich ein Leichtkraftrad gestohlen hatte. Wie es in einer Mitteilung heißt, kontrollierten Beamte in der Nacht auf Dienstag kurz nach Mitternacht das abgestellte, kleine Motorrad in der Lilienthalstraße. Dabei stellten sie fest, dass das Kennzeichen wegen Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben worden war.

Motorrad-Diebstahl: Polizei Augsburg schnappt 17-Jährigen im Univiertel

In unmittelbarer Umgebung trafen die Beamten einen 17-Jährigen an. Als sie ihn durchsuchten, fanden sie die Schlüssel, die zum Kraftrad passten. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. (kmax)