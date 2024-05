Polizei hält alkoholisierte Autofahrer an

Bei Kontrollen in Augsburg hat die Polizei zwei betrunkene Autofahrer angehalten.

Zwei alkoholisierte Autofahrer hat die Polizei in Augsburg aus dem Verkehr gezogen. Beamte kontrollierten am Sonntagmorgen gegen 5.50 Uhr einen 27-Jährigen in der Karlstraße. Ein Alkoholtest ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von über 0,7 Promille. Offenbar etwas mehr getrunken hatte ein 36 Jahre alter Autofahrer, den die Polizei am Sonntagabend gegen 23.45 Uhr in der Ulmer Straße angehalten hatte.

Der Alkoholtest ergab hier einen Wert von über 1,5 Promille, heißt es im Polizeibericht. In beiden Fällen durften sich die Autofahrer freilich nicht mehr ans Steuer setzen. Gegen die Männer wird nun ermittelt. (ina)