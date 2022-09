Augsburg

06:16 Uhr

Polizei steigt in Wohnung und hinterlässt Zettel – Besitzer ist sauer

Plus Auf der Suche nach Diebesgut dringt die Polizei in Augsburg über ein Fenster in eine leer stehende Wohnung ein. Der Besitzer erfährt das nur per Zettel – und ist sauer.

Von Jan Kandzora

Die Nachricht, die auf der Rückseite der Visitenkarte steht, ist kurz und prägnant. "Ihre Wohnung wurde durch die Polizei zur Auffindung von Diebesgut betreten", heißt es da. "Es wurde nichts gefunden. Bei Rückfragen bitte anrufen." Für Andreas Jansen sind diese wenigen Worte und der Polizeieinsatz, der dahintersteht, auch knapp eine Woche später noch ein Ärgernis. Denn in der Wohnung, um die es geht, hat er zuletzt gelebt, die Visitenkarte steckte im Schlitz seiner Tür. Der 33-Jährige hat mit dem Diebstahl, um den es geht, nichts zu tun und ist ziemlich wütend. Eine solche Aktion, sagt er, habe er noch nicht erlebt. Aber der Reihe nach.

