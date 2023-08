Polizei stellt betrunkenen Exhibitionisten im Wittelsbacher Park

Im Wittelsbacher Park in Augsburg beobachtet eine Frau einen 25-jährigen Exhibitionisten bei "eindeutigen Handlungen" und ruft die Polizei. Ermittlungen laufen.

Die Polizei hat am Sonntag einen betrunkenen Exhibitionisten gestellt, der zuvor im Wittelsbacher Park auffällig geworden war. Wie es in einer Mitteilung heißt, beobachtete eine Frau gegen 12 Uhr, wie der 25-Jährige "an sich selbst eindeutige Handlungen vornahm" und rief die Polizei.

25-jähriger Exhibitionist wird im Wittelsbacher Park in Augsburg auffällig

Eine Streife kam und traf den Mann in der Nähe des Wittelsbacher Parks an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Die Polizei ermittelt nun gegen den 25-Jährigen wegen "Exhibitionistischer Handlungen". (kmax)