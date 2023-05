Polizei stoppt Senior auf Mofa: So laut wie ein Düsenjet

Die Polizei hat in der Augsburger Innenstadt einen 73-Jährigen auf seinem Mofa angehalten. Das Zweirad hatte ein wohl ohrenbetäubendes Problem.

So etwas bekommt die Augsburger Verkehrspolizei wohl auch nicht alle Tage zu sehen – oder besser gesagt – zu hören. Die Beamten kontrollierten am Freitagabend in der Sebastianstraße in der Innenstadt einen älteren Mann auf seinem Mofa. Das Zweirad war nach Angaben der Polizei ziemlich laut.

Die Polizisten maßen die Lautstärke. Laut Bericht ergab die Messung einen Wert von 120 Dezibel. "Dies entspricht in etwa der Lautstärke eines Düsenjets in hundert Metern Entfernung", berichtet die Polizei. Ursache für die hohe Lautstärke war offenbar ein kürzlich aufgetretener Defekt an der Abgasanlage des Mofas.

Die Beamten wiesen den 73-Jährigen an, den Defekt beheben zu lassen. (ina)