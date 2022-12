Polizei warnt in Augsburg vor dubiosen Handwerkern

Ein verdächtiger Mann gibt sich bei einem hochbetagten Bewohner im Augsburger Univiertel als "Wasserdruck-Kontrolleur" aus. Er hat wohl einen Komplizen.

Ein angeblicher Handwerker hat einen Senior im Univiertel misstrauisch werden lassen. Die Tochter des hochbetagten Mannes rief am Mittwoch bei der Polizei an und teilte mit, dass vormittags bei ihrem über 90-jährigem Vater mutmaßlich ein falscher Handwerker in seiner Wohnung in der Fritz-Wendel-Straße gewesen sei. Dieser habe sich als „Wasserdruck-Kontrolleur“ ausgegeben, der im Auftrag des Hausmeisters den Wasserdruck im Badezimmer überprüfen müsse.

Dies tat der vermeintliche Handwerker dann offenbar auch, so die Polizei. Der argwöhnische Senior ließ ihn nicht aus den Augen und forderte ihn mehrfach auf, die Wohnung wieder zu verlassen. "Das kluge Agieren des Seniors war offenbar goldrichtig, denn wie sich durch Aussagen eines Nachbarn im Nachgang herausstellte, befand sich wohl noch ein weiterer Mann vor dem Anwesen, der offenbar auf den „Wassermonteur“ wartete", so ein Polizeisprecher. Eine Nachfrage beim zuständigen Hausmeister ergab zudem, dass keine Handwerker beauftragt worden waren.

Die Polizei rechnet damit, dass das mutmaßliche diebische Duo wieder auftritt. Betroffene sollen umgehend den Notruf 110 anrufen. (eva)