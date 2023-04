Polizeisprecher Siegfried Hartmann machte einst bundesweit Schlagzeilen

Plus Siegfried Hartmann, Sprecher der Polizei in Augsburg und Nordschwaben, ist in den Ruhestand gegangen. Warum deutsche Medien über den gebürtigen Haunstetter berichteten.

Er zählte wohl zu den ungewöhnlichsten Pressesprechern, den deutsche Polizeipräsidien hatten. Nach über 44 Dienstjahren und davon 25 Jahren als Polizeisprecher des Präsidiums Schwaben Nord ist Siegfried Hartmann nun in den Ruhestand gegangen. Der gebürtige Haunstetter hatte einmal sogar bundesweit für Schlagzeilen gesorgt.

In den vergangenen Tagen hat sich Siegfried Hartmann nicht nur auf dem Polizeipräsidium in Augsburg von etlichen Menschen verabschiedet, sondern auch in einer letzten Rundmail an Medien- und Behördenvertreter mit persönlichen Worten Lebewohl gesagt. Unterzeichnet mit "Siggi Hartmann - alias HaSi-Presseschelm". Letzteres ist eine Anspielung auf eine Zeit, in der deutschlandweit über den Augsburger Polizeisprecher berichtet wurde. Warum? Weil er jahrelang Polizeimeldungen gerne in Gedichtform verpackte. Legendär etwa war die Meldung über einen Gast eines China-Restaurants. Dieser hatte die Polizei gerufen, weil ihm angeblich Katzenfleisch auf dem Teller serviert worden war. Ein Beamter überzeugte sich selbst und befand, es handle sich eindeutig um Schweinefleisch, wie bestellt. Hartmann reimte dazu einen Vierzeiler.

"Findet man im Essen weder Haar noch Fell, weiß der Genießer ziemlich schnell, wenn's nicht miaut und auch gut schmeckt, ist statt der Katz die Sau verreckt."

Der Augsburger Polizeisprecher griff nur skurrile Fälle auf

Sobald er solche Meldungen auf den Tisch bekam, erinnert sich der 61-Jährige, sei bei ihm das Kopfkino gestartet. "Innerhalb weniger Minuten hatte ich einen Vier- oder Sechszeiler fertig." Journalisten und Leserinnen fanden Spaß daran, der Poet in Uniform selbst auch. "Mir war das Amtsdeutsch immer zuwider", sagt der Mann mit Brille und Bart. Der Beamte griff dabei freilich nur skurrile Vorkommnisse auf, die zum Schmunzeln anregten. Denn viele Ereignisse, mit denen die Polizei Tag für Tag konfrontiert wird, sind eher trauriger Natur. Als Polizeisprecher kommentiere man diese natürlich nicht, sagt Siegfried Hartmann. Doch wenn sich die Gelegenheit bot, "weil sich jemand vielleicht besonders blöd angestellt hat", so Hartmann - dann wurde er zum Dichter. Einen offenbar liebebedürftigen jungen Mann, der in Augsburg mit zwei Steinfiguren schmuste, nahm er auch aufs Korn.

"Nimmt die Sehnsucht überhand, weil der Freier ganz charmant, vom Stein erregt sich so versteift, dass langsam seine Hoffnung reift, den Stein zu schmelzen durch sein Schmusen, er träumt noch heut vom Kuss der Musen."

Die Polizei-Prosa hatte Hartmann vor allem in den Neunzigerjahren verfasst. Im Augsburger Lokalfernsehen a.tv stellte er damals persönlich seine besten Verse vor, das ZDF berichtete über den "Presseschelm" aus der Fuggerstadt, Nachrichtenagenturen verbreiteten seine Gedichte. Sogar die linke Berliner Tageszeitung taz widmete dem damaligen "Polizeihauptmeister aus Süddeutschland" immerhin 17 Zeilen und würdigte sein Schaffen "im dämmrigen Licht der Amtsstuben, in dem die wahren Talente der Poesie dahinwelken". Anlass war die Meldung über eine gestoppte Temposünderin, garniert mit folgendem Vierzeiler aus der Augsburger Verseschmiede:

"Erwartungsvoll zum Date geflitzt, kostenpflichtig dann geblitzt, angehalten und belehrt, das nächste Mal der Lover fährt."

Siegfried Hartmann sagt, er gehe weder mit einem weinenden noch mit einem lachenden Auge nach so langer Zeit als Pressesprecher in den Ruhestand. "Ich blicke mit beiden Augen zufrieden auf die Arbeit zurück."