Prachtbrunnen bleiben im Winter obenrum künftig frei

Plus Die bisherigen Abdeckungen der Augsburger Prachtbrunnen müssen ersetzt werden. Neben der Kostenfrage soll die kleinere Lösung auch einen anderen Vorteil bieten.

Der Augustus- und der Herkulesbrunnen werden ab diesem Winter eine neue Abdeckung bekommen. Die neue Holzkonstruktion wird nicht mehr den pyramidenförmigen Aufbau haben, sondern - nach dem Vorbild des Merkurbrunnens - nur noch das eigentliche Becken abdecken und deutlich unauffälliger sein.

Bei starkem Wind steht die Abdeckung der Brunnen nicht mehr stabil

Die bisherigen Abdeckungen sind laut Stadt so baufällig, dass sie nicht mehr weiterverwendet werden können. Unter anderem gibt es Feuchteschäden und statische Probleme, die bei starkem Wind ein Problem werden könnten. Die Stadt geht davon aus, dass mit der neuen Abdeckung die Brunnen ebenso gut geschützt werden können wie bisher, auch wenn weite Teile nun der Witterung ausgesetzt sind. Allerdings seien die Bronze-Kopien (die Originale sind zum Schutz vor Umwelteinflüssen und Vandalismus im Maximilianmuseum ausgestellt) und der Naturstein frostbeständig, so die Stadt. Ausschließlich die Brunnenbecken sollen zum Schutz von Abdichtung und Technik bedeckt werden. Mit der neuen Abdeckung wären die Brunnen auch in den Wintermonaten besser für die Öffentlichkeit präsentierbar, so die Stadt. Der Punkt war auch im Zuge der Unesco-Welterbe-Werdung diskutiert worden. Eine Einhausung aus Glas, wie es sie in Salzburg gibt, fand aber nicht den Gefallen einer Augsburger Delegation. Eine Beheizung des Brunnenwassers - wie etwa in München üblich - schloss die Stadt unter anderem aus ökologischen Gründen aus.

