Radbegehren: Die Stadt hat bisher 160 Auto-Stellplätze gestrichen

Plus Die Stadt zieht zwei Jahre nach der Einigung mit dem Fahrrad-Bürgerbegehren eine Zwischenbilanz. Insgesamt sollen 550 Parkplätze verschwinden. Wo dies geplant ist.

Von Stefan Krog

Zwei Jahre nach Abschluss des Vertrags mit den Initiatoren des Fahrrad-Bürgerbegehrens hat die Stadt bisher rund 160 der 550 Stellplätze gestrichen, die bis Mitte 2026 im erweiterten Innenstadt-Bereich wegfallen sollen. Die Stellplätze wurden unter anderem im Rahmen des Radweg-Baus in Herman- und Frölichstraße sowie durch die Umgestaltung der Wertachstraße beseitigt.

Auch für die Einrichtung von Fahrradständern unter anderem in der Schießgrabenstraße und am Obstmarkt sowie von E-Scooter-Abstellzonen fielen Stellplätze weg. Der Bereich erstreckt sich vom Wertach- bis zum Antonsviertel in Nord-Süd-Ausdehnung und vom Schlachthofareal bis zum Thelottviertel in Ost-West-Ausdehnung. Die Stadt schätzte die Zahl aller Stellplätze in diesem Bereich vor zwei Jahren auf eine mittlere vierstellige Zahl, ohne konkreter zu werden. Die noch offenen, etwa 400 zu streichenden Stellplätze sollen in den kommenden Jahren unter anderem durch den Bau der Linie 5 im Thelott-/Rosenauviertel (120 Stellplätze) oder den Umbau der Hallstraße (knapp 15 Stellplätze) eingespart werden. Allerdings wird es noch weitere Maßnahmen brauchen, um das Kontingent zu erreichen.

