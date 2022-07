Radler haben jetzt neue Stellplätze direkt am Augsburger Zoo

Der Augsburger Zoo hat seinen neuen Fahrradabstellplatz am Freitag in Betrieb genommen. Wo früher Wildwuchs war, ist nun Platz für 100 Fahrräder und 20 Lastenräder.

Die Parkplatznot am Zoo in Augsburg ist bekannterweise ein unangenehmes Thema. Doch nun gibt es einen Silberstreifen am Horizont und gute Neuigkeiten für alle Zoobesucher, die mit dem Fahrrad anrücken. Sieben Wochen dauerte der Umbau insgesamt. Seit Juni sind sie fertig, die neuen Fahrrad-Parkplätze. Sie bieten Platz für 100 Fahrräder und 20 Lastenräder.

Die Geschäftsführerin des Zoos, Barbara Jantschke, freut sich auf viele Fahrradfahrer. Foto: Victoria Schmitz

"Der alte Zustand war schon ein Schandfleck für den Zoo", sagt Zoodirektorin Barbara Jantschke. "Diese fünf Plätze im Dunkeln in der kleinen Ecke waren wenig einladend." Umso größer sei nun die Freude, dass der neue Abstellplatz nicht nur groß und geräumig ist, sondern von den Besuchern auch gut angenommen wird. Wo früher fünf Fahrräder Platz hatten, ist nun genügend Platz für zwei Reihen Lastenräder. Und wo vorher "Wildwuchsgebüsch" gewuchert hat, sei nun eine großzügige Fläche angelegt, die Platz für 100 Fahrräder bietet, so Zoodirektorin Barbara Jantschke. "Seit Wochen wird hier schon fleißig geparkt", sagt die Zoodirektorin. Sie selbst wäre auch mit einfachen Abstellbügeln einverstanden gewesen, doch dem ADFC zufolge seien die Abstellplätze mit zusätzlichem Bügel "ordentlicher".

Fahrrad-Stellplätze am Augsburger Zoo bieten Platz für mehr als 100 Räder

Möglich sei das Ganze nur durch die finanzielle Unterstützung der Stadt Augsburg und einer Förderung durch das Bundesumweltministerium. Insgesamt 120.000 Euro hat die Umsetzung des neuen Fahrrad-Parkplatzes gekostet. "Ohne die Unterstützung der Stadt Augsburg und des Bunds hätte sich der Zoo das nicht leisten können", sagt Barbara Jantschke. Durch die Corona-Jahre sei man wegen des hohen Verlusts an Einnahmen kurz vor der Schließung gestanden. Dass nun eine Vergrößerung der Parkfläche umgesetzt wurde, freut die Zoodirektorin und ihr Team.

Der Umweltreferent der Stadt Augsburg, Reiner Erben, freut sich über die bessere Erreichbarkeit des Zoos mit dem Rad. Foto: Victoria Schmitz

Mit dem neuen Fahrradparkplatz direkt links am Eingang möchte der Augsburger Zoo auch seinen Teil zu besserem Klimaschutz beitragen. Das Vorhaben sei schon längere Zeit im Wirtschaftsplan gestanden, sagt Augsburgs Umweltreferent Reiner Erben bei der offiziellen Einweihung des Fahrradabstellplatzes am Freitag. Dass der Tiergarten nun "noch besser mit dem Fahrrad erreichbar" sei begrüßenswert. Schließlich könne dies auch zur Verbesserung der Parksituation vor dem Tierpark beitragen. Auch soll das Aktionsbündnis "Fahrradstadt jetzt" damit unterstützt werden.

"Augsburg ist auf dem Weg zur Fahrradstadt", sagte der Umweltreferent Reiner Erben. Gerade wenn man "mit Kind und Kegel anreist", sei das Fahrrad manchmal die bessere Alternative zum Nahverkehr.

