Rangelei in der Tram: Schwarzfahrer schlägt Fahrkartenkontrolleur

Bei einem Handgemenge in einer Augsburger Straßenbahn werden zwei Kontrolleure leicht verletzt. Dem aggressiven Fahrgast blühen nun zwei Anzeigen.

Zwei Fahrscheinkontrolleure wurden am Samstag bei der Arbeit von einem aggressiven Fahrgast leicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 11 Uhr in der Straßenbahnlinie 1 auf Höhe der Haltestelle „Schlössle“ in Lechhausen.

Der 34-jährige Passagier konnte nach Angaben der Polizei weder einen gültigen Fahrschein noch seinen Ausweis vorzeigen. Die Kontrolleure verständigten daraufhin die Polizei. Der 34-Jährige wurde aggressiv und versuchte die Straßenbahn zu verlassen. Als die Fahrscheinprüfer ihn daran hindern wollten, versetzte er einem der beiden Kontrolleure einen Kopfstoß. Die Fahrscheinprüfer konnten den Mann trotzdem bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festhalten.

Einsatz der Polizei in Augsburg: Schwarzfahrer hat 1,3 Promille

Die eingesetzten Polizisten nahmen den 34-Jährigen zur Identitätsfeststellung mit auf die Dienststelle. Dort stellten sie zudem die Alkoholisierung des Mannes mit über 1,3 Promille fest. Durch den Kopfstoß und das Handgemenge wurden beide Fahrscheinkontrolleure leicht verletzt. Den 34-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Leistungserschleichung und Körperverletzung, teilt die Polizei mit. (bau)