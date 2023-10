Raubüberfall auf 82-jährige Seniorin im Spickel: Polizei sucht Zeugen

In der Siebentischstraße im Augsburger Stadtteil Spickel wird eine 82-Jährige Opfer eines Raubüberfalls. Die Kriminalpolizei veröffentlicht eine Täterbeschreibung.

Eine 82-jährige Seniorin ist am Donnerstagnachmittag im Augsburger Stadtteil Spickel Opfer eines Raubüberfalls geworden. Wie die Polizei mitteilt, klingelte ein bislang Unbekannter gegen 15.20 Uhr an ihrer Tür in der Siebentischstraße. Als sie öffnete, attackierte sie der Mann unvermittelt. Er bedrohte sie und forderte Geld. Nachdem er so einen zweistelligen Euro-Betrag erbeutet hatte, ergriff er die Flucht.

Kriminalpolizei ermittelt nach Raubüberfall auf Seniorin in Augsburg-Spickel

Nach Angaben der Polizei beschreibt die Frau den Täter als männlich und 25 bis 30 Jahre alt. Er soll einen Anorak mit orange-grauen Ärmeln, eine schwarze Cap sowie einen schwarzen Mundschutz getragen haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen können sich telefonisch unter 0821/323-3810 melden. (kmax)