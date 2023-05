Recycling-Fassade: Das macht den Innovationsbogen weltweit einzigartig

Plus Der Innovationsbogen ist ein besonderes Bauvorhaben im Augsburger Innovationspark. Umweltschutz und Nachhaltigkeit stehen im Fokus.

Im Augsburger Innovationspark entstehen immer wieder innovative Gebäude. Eines davon ist der Innovationsbogen der Walter Beteiligungen und Immobilien AG. Er soll das weltweit erste Gebäude werden, bei dem die Fassade aus 100 Prozent recyceltem Aluminium (sogenanntes End-of-Life-Aluminium) besteht. Auf diese Weise, so der Bauträger, würden 527 Tonnen CO 2 -Emissionen eingespart.

Nachhaltigkeit und ein schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen haben beim Innovationsbogen im Augsburger Innovationspark Priorität. Zu den Maßnahmen gehören unter anderem Photovoltaikanlagen auf dem Dach. Die Wärme- und Kälteversorgung erfolgt über eine Wärmepumpe mit eigenem Grundwasserbrunnen und Deckensegel bringen die erforderliche Wärme und Kälte für die künftigen Mieterinnen und Mieter in die Räume. Auch die Fassade soll ihren Beitrag zum Umweltschutz leisten. Walter arbeitet bei der Planung für das Bürogebäude mit dem Aluminium-Systemhaus Wicona aus Ulm zusammen und setzt eigenen Angaben nach weltweit den ersten Einsatz einer neuen Alu-Recycling-Fassade um.