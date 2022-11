Recycling statt Bauschutt: Warum Bauherren umdenken müssen

Plus Neubauten verbrauchen viele Rohstoffe und schaden so auch dem Klima, der Abbruch von Altbauten erzeugt viel Müll. Auch ein Augsburger Beispiel zeigt, wie es anders laufen kann.

Wer will schon ein gebrauchtes Klo kaufen? Mehr Leute, als man denkt. Diese Erfahrung machte Kathrin Fändrich vom Staatlichen Bauamt Augsburg. Vor dem Abriss der alten Stadtbücherei nahe dem Staatstheater wurden gebrauchte Bauteile an Interessenten verkauft, damit sie nicht auf dem Müll landen und woanders wieder verwendet werden. Das Pilotprojekt für "zirkuläres Bauen" soll helfen, die Baubranche für die Zukunft aufzustellen. Öffentliche, gewerbliche und private Bauherren kämpfen aktuell mit großen Problemen. Die übliche Vorgehensweise – bauen, nutzen, abreißen, neu bauen – funktioniert nicht mehr überall.