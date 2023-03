Riesenkran blockiert Zufahrt zum Parkhaus der City-Galerie in Augsburg

Am Dienstag ist die Zufahrt zur City-Galerie über die Amagasaki-Allee gesperrt. Einzige Zufahrtsmöglichkeit ist in der Jakoberwallstraße, hier fahren auch alle Autos raus.

Der Bereich vor dem Parkhaus der City-Galerie in Augsburg, der über die Amagasaki-Allee normalerweise angefahren wird, ist am Dienstag weiträumig gesperrt. Ein riesiger Kran blockiert Zu- und Ausfahrt. Der Kran überragt das Einkaufscenter bei Weitem. Er kommt am Dienstag zum Einsatz, weil eine Kältemaschine ausgetauscht wird. Für Autofahrerinnen und Autofahrer, die das Parkhaus ansteuern, bedeutet dies, dass sie lediglich über die Jakoberwallstraße zu- und abfahren können.

Der Kran wird eine Kältemaschine auf das Parkdeck hieven. Foto: Michael Hörmann

Gegen 9 Uhr ist an der Zufahrt in der Jakoberwallstraße noch wenig Verkehr. Die Geschäfte im Einkaufscenter öffnen um 9.30 Uhr, der Betrieb geht bis 20 Uhr. Im Lauf des Tages ist mit einem erhöhten Verkehraufkommen in der Jakoberwallstraße jedenfalls zu rechnen. Staus in diesem Bereich sind zu erwarten.

Der Kran hievt eine Kältemaschine auf das Parkdeck

Auf der anderen Seite des Parkhauses läuft hingegen ein Kraftakt. Die Kältemaschine wird ausgetauscht. Der Kran hievt die Maschine auf das Parkdeckt. Wie das Centermanagement mitteilte, handelt es sich um einen 350 Tonnen schweren Kran. Die Arbeiten sollen am Dienstag abgeschlossen werden. Seit Montagabend ist die Zufahrt zum Parkhaus über die Amagasaki-Allee nicht mehr möglich.

Die Zufahrt zum Parkhaus der City-Galerie erfolgt am Dienstag ausschließlich über die Jakoberwallstraße. Foto: Michael Hörmann

Nach Angaben des Centermanagements soll am Mittwoch wieder alles regulär laufen. Beide Zufahrtsmöglichkeiten sind dann wieder freigegeben. Die Mehrzahl der parkenden Fahrzeuge kommt über die Amagasaki-Allee. Rund 2000 Parkplätze stehen in der City-Galerie zur Verfügung.

