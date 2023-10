Ringen um Vortrag von Israel-Kritiker Reimann im Zeughaus wird härter

Ein Stadtrat fordert, notfalls solle das Verfassungsgericht den Streitfall um den Reimann-Vortrag klären. Der Veranstalter hält Sicherheitsbedenken für lösbar.

Das Tauziehen um den geplanten Vortrag des Israel-Kritikers Jakob Reimann geht weiter. Die Prüfung der Stadt, ob der bestehende Mietvertrag für die Räume im Zeughaus wegen Sicherheitsbedenken gekündigt werden soll, dauert offenbar noch an. Nun gibt es eine neue Forderung aus den Reihen des Stadtrats.

WSA-Stadtrat Peter Grab hat bei der Stadtspitze "die Nichtzulassung dieses Vortrags in städtischen Räumen" beantragt - auch wenn man wisse, dass der Veranstalter aufgrund der städtischen Nutzungszusage versuchen könnte, die Durchführung der Veranstaltung vor dem Verwaltungsgericht durchzusetzen, so Grab. "Sollte das Verwaltungsgericht daraufhin die Stadt Augsburg verpflichten, die Veranstaltung in ihren Räumen durchzuführen, soll von der Stadt Augsburg das Verfassungsgericht angerufen werden."

Veranstalter hält Sicherheitsbedenken für lösbar

Kritiker befürchten in Zusammenhang mit dem Vortrag "Antisemitismus". Dieser sei mit dem Grundgesetz nicht vereinbar, argumentiert Grab. Wenn - wie im vorliegenden Fall - zwei Grundrechte aufeinander prallen, sei hierfür das Verfassungsgericht zuständig. Umso mehr sollte die Friedensstadt Augsburg vom Verfassungsgericht klären lassen, welchem der Grundrechte mehr Gewicht beizumessen sei. Es stehe der Friedensstadt gut zu Gesicht, in einem solchen Fall über das Verfassungsgericht einen Rechtsfrieden herbeizuführen.

Die Augsburger Friedensinitiative (AFI) und ihre Partner wollen als Veranstalter an dem Vortrag im November und damit an dem Recht auf freie Meinungsäußerung festhalten. Auch dort wartet man noch auf ein Ergebnis der Prüfung. Das OB-Referat habe in einem Schreiben Sicherheitsbedenken geäußert, sagte Klaus Stampfer von der AFI auf Anfrage. Er versicherte: "Wir nehmen Sicherheitsbedenken sehr ernst, glauben aber, dass man etwas dagegen unternehmen kann." Weil es sich im Zeughaus um einen begrenzten Ort handele und die Vortragsveranstaltung auf drei Stunden begrenzt sei, müsse es möglich sein, für die nötige Sicherheit zu sorgen.

Der Vortrag "Rechtsruck in Israel – Gibt es noch Chancen für den Friedensprozess" soll am 20. November stattfinden. Auch die Israelitische Kultusgemeinde fordert von der Stadt eine Absage. (eva)