Rituals legt am neuen Standort in Augsburgs Innenstadt los

Die Rituals-Filiale in der Annastraße ist geschlossen. Es geht am Königsplatz weiter.

Rituals ist ein deutschlandweit bekanntes Unternehmen. Die Kosmetikmarke saß viele Jahre in der Annastraße in Augsburg. Die Filiale ist geschlossen. An einem neuen Standort geht es weiter.

Es ist die ehemalige Fläche des Modehändlers COS an der Ecke Bürgermeister-Fischer-Straße und Königsplatz. Der neue Laden ist jetzt eröffnet. Eine weitere Filiale gibt es in der City-Galerie. (möh)

