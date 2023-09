Zollbeamte rücken bei Fußballspiel im Rosenaustadion an

Eine Razzia am Rosenaustadion hat unlängst für Aufsehen gesorgt. Warum Zollbeamte bei einem Regionalligaspiel des FC Augsburg II auftauchten.

Die zweite Mannschaft des FC Augsburg hat am vergangenen Freitag mit 2:1 den 1. FC Schweinfurt besiegt. Neben dem Regionalliga-Fußballspiel selbst sorgte am Rosenaustadion noch etwas anderes für Aufmerksamkeit: 35 Einsatzkräfte des Zolls, die plötzlich anrückten.

Hinter der Razzia steckte die sogenannte Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Augsburger Zolls. Mit Unterstützung von Mitarbeitern des städtischen Ordnungsamtes überprüften die Beamten 38 Ordnungskräfte, die während des Fußballspiels im Stadion arbeiteten. Die Kontrollen erfolgten verdachtsunabhängig, so das Hauptzollamt Augsburg.

Zollbeamte im Augsburger Rosenaustadion: Schwerpunktkontrolle in Sicherheitsbranche

Wie die Behörde weiter auf Nachfrage berichtet, ging es im Wesentlichen um die Einhaltung von Mindestlöhnen und der sozialversicherungsrechtlichen Pflichten, wie auch die Genehmigung zur Ausübung in beschäftigungs- und gewerberechtlicher Hinsicht. Demnach seien 38 Ordnungskräfte vor Ort zu ihrer Beschäftigung befragt worden. Nicht nur in Augsburg führte der Zoll Kontrollen durch.

Nach Angaben des Hauptzollamtes ging am vergangenen Wochenende die Finanzkontrolle Schwarzarbeit im gesamten Bundesgebiet verstärkt gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigungsverhältnisse im Wach- und Sicherheitsgewerbe vor. Im Fokus standen dabei sämtliche Aufgabenbereiche dieser Branche, wie etwa Sicherheitstätigkeiten bei Veranstaltungen und Objektschutz. Bei der Überprüfung in Augsburg gibt es bislang noch keine Ergebnisse.

Wie eine Sprecherin des Hauptzollamtes mitteilt, könnten bei verdachtsunabhängigen Prüfungen in der Regel nicht alle Fragen vor Ort geklärt werden. "Deshalb finden im Anschluss bei den Arbeitgebern sogenannte Geschäftsunterlagenprüfungen statt."

In einem Fall wurde ein Verfahren eingeleitet

Der Bezirk des Hauptzollamts Augsburg umfasst den gesamten Regierungsbezirk Schwaben und Teile von Oberbayern, wie den Raum Ingolstadt. In dem Zuständigkeitsbereich wurde am Freitag auch an anderen Stellen Beschäftigungsverhältnisse im Wach- und Sicherheitsgewerbe geprüft. Insgesamt wurden 121 Personen zu ihren Arbeitsverhältnissen befragt. Bei drei Unternehmen sei bereits mit einer Geschäftsunterlagenprüfung begonnen worden, berichtet eine Sprecherin. Bei den Befragungen und Prüfungen ergaben sich demnach in 79 Fällen Hinweise, die weitergehende Prüfungen erforderlich machen. Hierbei müssten in 59 Fällen die Geschäftsunterlagen in Bezug auf die Zahlung des Mindestlohns überprüft werden. Aufgrund von nicht vorgelegten Dokumenten sei in einem Fall noch während der Kontrolle ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.