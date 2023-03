Augsburg

Rosenaustraße: Stadt will Stellplätze am Wittelsbacher Park streichen

Plus Die Plätze wurden von Innenstadt-Besuchern genutzt und sollen nun Teil des Parks werden. Im Thelottviertel kommen Anwohnerparken und Parkgebühren.

Von Stefan Krog

Berufstätige und Innenstadtkunden, die bisher kostenlos in der Rosenaustraße am Wittelsbacher Park ihr Auto für den Gang in die nahe Innenstadt abstellen konnten, werden künftig das Nachsehen haben: Die Stadt Augsburg plant die Streichung der rund 50 Senkrecht-Stellplätze für Pkw an der Rosenaustraße.

