Augsburg

07:56 Uhr

Polizeisprecher Siegfried Hartmann machte einst bundesweit Schlagzeilen

Plus Siegfried Hartmann, Sprecher der Polizei in Augsburg und Nordschwaben, ist in den Ruhestand gegangen. Warum deutsche Medien über den gebürtigen Haunstetter berichteten.

Von Ina Marks und Klaus Utzni Artikel anhören Shape

Er zählte wohl zu den ungewöhnlichsten Pressesprechern, den deutsche Polizeipräsidien hatten. Nach über 44 Dienstjahren und davon 25 Jahren als Polizeisprecher des Präsidiums Schwaben Nord ist Siegfried Hartmann nun in den Ruhestand gegangen. Der gebürtige Haunstetter hatte einmal sogar bundesweit für Schlagzeilen gesorgt.

In den vergangenen Tagen hat sich Siegfried Hartmann nicht nur auf dem Polizeipräsidium in Augsburg von etlichen Menschen verabschiedet, sondern auch in einer letzten Rundmail an Medien- und Behördenvertreter mit persönlichen Worten Lebewohl gesagt. Unterzeichnet mit "Siggi Hartmann - alias HaSi-Presseschelm". Letzteres ist eine Anspielung auf eine Zeit, in der deutschlandweit über den Augsburger Polizeisprecher berichtet wurde. Warum? Weil er jahrelang Polizeimeldungen gerne in Gedichtform verpackte. Legendär etwa war die Meldung über einen Gast eines China-Restaurants. Dieser hatte die Polizei gerufen, weil ihm angeblich Katzenfleisch auf dem Teller serviert worden war. Ein Beamter überzeugte sich selbst und befand, es handle sich eindeutig um Schweinefleisch, wie bestellt. Hartmann reimte dazu einen Vierzeiler.

