23.07.2023

"Sargnagel der Altenpflege"? Neue Pflegeausbildung fordert Heime heraus

Plus Durch die neue generalistische Ausbildung in der Pflege wandern Fachkräfte in die Krankenhäuser ab, kritisieren Experten aus der Altenpflege. Das verschärfe personelle Engpässe.

Von Miriam Zissler

Als 2020 die neue Pflegeausbildung kam, schwang da ein Versprechen mit: Vieles sollte einfacher werden – weil Pflegefachfrauen und -männer nach ihrem Abschluss in der Alten-, Kranken- oder Kinderkrankenpflege eingesetzt werden könnten. Heute, drei Jahre danach, schließt der erste Jahrgang diese neue Form der Ausbildung ab – und in mancher Augsburger Pflegeeinrichtung ist die Hoffnung Ernüchterung gewichen. Nicht selten wandern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Abschluss der Ausbildung an Krankenhäuser ab, wodurch sich personelle Engpässe weiter verschärfen. Gottfried Fuhrmann, Einrichtungsleiter des Pauline-Fischer-Hauses des Diako, geht sogar so weit zu sagen: "Die generalistische Ausbildung ist der Sargnagel der Altenpflege."

Die modernisierte Ausbildung läuft bereits seit einigen Jahren als Pilotprojekt an der Pflegeschule des Diako. Deshalb ist es für Fuhrmann nicht der erste Jahrgang, der unter den neuen Bedingungen abschließt. Er hat festgestellt: "Wir bilden im Pauline-Fischer-Haus pro Jahr drei Pflegefachkräfte in einer dreijährigen Ausbildung aus. Schon seit Jahren ist am Ende niemand in der Altenpflege geblieben." Eine bessere Bezahlung in Krankenhäusern oder Vollzeitjobs seien seiner Meinung nach Anreize, die die gerade ausgebildeten Fachkräfte woanders hinlockten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

