Schaufenster eingetreten: Mann jammert über Schmerzen

Ein junger Mann hat in der Karlstraße ein Schaufenster eingetreten. Wenig später fand ihn die Polizei unter einem Auto.

Es war Samstagnacht gegen 1.20 Uhr als ein Zeuge in der Karlstraße in Augsburgs Innenstadt beobachtete, wie ein junger Mann - in Begleitung einer Frau - eine Schaufensterscheibe in der Karlstraße mit seinem Fuß eintrat. Anschließend liefen die beiden davon. Doch wie es heißt es so schön? Die Strafe folgt auf dem Fuße. In diesem Fall wortwörtlich.

Die Polizei fahndete sofort nach dem Täter. Sie fand den 18-Jährigen in der Schönfelder Gasse. Der Übeltäter lag demnach unter einem Auto, er klagte über Schmerzen am Fuß. Tatsächlich stellten die Beamten Schnittverletzungen bei ihm fest.

Der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort. Der Sachschaden an der Schaufensterscheibe beläuft sich auf etwa 1000 Euro, so die Polizei. Die Scheibe wurde von der Feuerwehr verschalt. (ina)