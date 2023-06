Augsburg

Schlägerei in Frauentorstraße: Frau geht mit Flasche auf Mann los

In der Frauentorstraße in der Augsburger Innenstadt kam es zu einem Polizeieinsatz.

Zwei Gruppen sind in der Nacht auf Sonntag kurz nach 1 Uhr in der Frauentorstraße in der Innenstadt aneinandergeraten.

Laut Polizei kam es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen den beiden Gruppen, die sich offenbar kannten. Doch dann entwickelte sich daraus eine körperliche Auseinandersetzung. Wie die Polizei berichtet, ging eine 33-Jährige mit einer Flasche auf einen 19-Jährigen los. Auch dieser schlug offenbar mehrere Personen im Laufe des Streits. Ein Polizeibeamter, der in seiner Freizeit unterwegs war, kam zufällig hinzu. Er hielt die 33-Jährige fest. Der 19-Jährige und die zu ihm gehörende Gruppe flüchteten zunächst. Die Polizei ermittelt nun auch wegen Körperverletzung gegen die Frau und den Mann. (ina)

