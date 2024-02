Augsburg

vor 17 Min.

Schatztruhe auf dem Dachboden weckt Erinnerungen an die Schulzeit am Holbein

Ex-Staatsanwalt Reinhard Nemetz und seine Klassenkameraden Eduard Birzele, Wilhelm Konle, Kurt-Wolfgang Gratza und Hygin Elbling (v.l.) haben ein Buch über ihre Schulzeit am Augsburger Holbein-Gymnasium gemacht. Erinnerungen an verschrobene Lehrer und verrückte Lausbubenstreiche wurden dabei wach.

Plus Wilhelm Konle findet auch dem Dachboden ein Sammelsurium aus seiner Schulzeit am Holbein-Gymnasium. Daraus entsteht ein Buch. Fünf ehemalige Klassenkameraden erinnern sich.

Von Wolfgang Langner Artikel anhören Shape

Der Dachboden ist schon seit ewigen Zeiten eine Inspiration für Literaten und Film-Regisseure. "Momo" entdeckt ein altes Buch und es geschehen seltsame Dinge. Im Streifen "Sinister" findet Ethan Hawke einen Super-8-Projektor mit Filmrollen, auf denen man am Ende einen wahren Mörder findet. So etwas Gruseliges hat Wilhelm Konle zwar nicht gefunden, aber für ihn war es dennoch ein Schatz mit ideeller Bedeutung. Der 72-Jährige, der heute in Ottobeuren (Unterallgäu) wohnt, fand eine Kiste aus seiner Schulzeit am Augsburger Holbein-Gymnasium des Abiturjahrgangs 1970.

Ein regelrechtes Sammelsurium bestehend aus Flugblättern, Schülerzeichnungen, Rundschreiben, Zeugnisse, Beiträge der damaligen Schülerzeitung "Tüte", sowie viele alte, vergilbte Fotos. Unterstützt von seinem Schulfreund Eduard Birzele (74) haben die beiden einen unverkäuflichen Bildband geschaffen - mit über 280 Seiten. Kürzlich hat das Duo dem Stellvertretenden Schulleiter des Holbein-Gymnasiums Bernhard Stegemann das Werk übergeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen