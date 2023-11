Schwache Schwammerl-Saison endet mit einer Überraschung

In den heimischen Wäldern rund um Augsburg fehlten im Herbst die üblichen Massen an Speisepilzen. Stattdessen breiten sich Tintenfischpilze aus.

Die Pilzsaison im Raum Augsburg geht zu Ende und dürfte viele Sammler enttäuscht haben. "Es war ein schwaches Jahr, was die Masse der Speisepilze angeht", sagt Experte Günther Groß. Wenn er sich in den Wäldern umschaut, ist er trotzdem nicht unzufrieden. Ein seltsam aussehender Zuwanderer in der bunten, vielfältigen Welt der Schwammerl hat ihn überrascht.

Tintenfischpilze breiten sich in den heimischen Wäldern aus.. Foto: Stephanie Millonig

Am Montag kamen die letzten Sammlerinnen und Sammler zur Beratungsstelle des Pilzvereins Augsburg-Königsbrunn am Stadtmarkt. Vorsitzender Groß sagt, die Saison sei sehr lang gewesen. Anfang November schließt die Beratungsstelle in der Viktualienhalle bis zum nächsten Jahr. Wer sich jetzt noch Hilfe bei der Bestimmung holen möchte, könne sich direkt an den Verein wenden, sagt der Vorsitzende.

Tintenfischpilze wurden in Mitteleuropa eingeschleppt

Groß zieht in diesem Jahr eine gemischte Bilanz. "Die Saison war in den Wäldern sehr unterschiedlich." In den Westlichen Wäldern gab es Bereiche mit reichlich Speisepilzen. Dort seien beispielsweise viele Steinpilze gewachsen, aber auch Pfifferlinge. Maronenröhrlinge gab es nach seinem Beobachtungen sehr wenige. "Dadurch kann der Eindruck entstehen, dass es ein schlechtes Pilzjahr war", sagt Groß. Insgesamt sei die Situation aber von der Artenvielfalt recht gut gewesen. "Bei einer einzigen Exkursion fanden wir über verschiedene 80 Pilzarten."

Warum es diesmal im Wald nicht so aus dem Boden sprießte wie in anderen Jahren, dazu kann Groß nur Vermutungen anstellen. Zum Auftakt der Saison zog das große Hagelunwetter über die Region hinweg und hinterließ auch in den Wäldern seine Spuren. Danach war der Herbst zwar recht warm, aber auch sehr trocken. Überrascht hat Groß, wie häufig er Tintenfischpilze gefunden hat, die zu den eingewanderten Arten zählen. Sie sind ursprünglich in Australien, Neuseeland und Malysia beheimatet und wurden in Mitteleuropa eingeschleppt. Tintenfischpilze sehen fast so aus wie gleichnamigen Meeresbewohner. "Sie sind besonders schön anzuschauen", sagt Groß. Essen kann man sie aber nicht - und sie stinken.

13 Bilder Diese Pilze sollten Sie besser nicht essen Foto: Sebastian Gollnow, dpa (Symbolbild)

Lesen Sie dazu auch