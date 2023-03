Sexuelle Übergriffe auf Kolleginnen? - Altenpfleger steht vor Gericht

Plus Ein 36-Jähriger soll in einem Augsburger Seniorenheim Kolleginnen sexuell belästigt haben. Die Verteidiger vermuten hingegen ein Komplott.

Die Anklage lautet auf schweren sexuellen Übergriff und Körperverletzung und könnte ihn für mehrere Jahre ins Gefängnis bringen. Ein 36-Jähriger, der in einem Augsburger Seniorenheim beschäftigt war, muss sich vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten. Am ersten Prozesstag ergaben sich Fragen. Der Angeklagte selbst wies alle Vorwürfe von sich. Ob das Schöffengericht ihm glaubt oder den geschädigten Frauen, wird sich nach weiteren Verhandlungsterminen zeigen, wenn voraussichtlich im Mai das Urteil verkündet wird.

Drei Frauen listete die Anklageschrift auf, die in den Jahren 2018 und 2019 von dem Angeklagten angegangen worden sein sollen. Am Arbeitsplatz, einem Seniorenheim im Textilviertel, soll er ihnen gegenüber übergriffig geworden sein. Die massivsten Vorwürfe hatte eine heute 23-jährige ehemalige Arbeitskollegin erhoben. Allerdings erst mehrere Monate nach der angeblichen Tat im November 2018.

Gab es Übergriffe auf Kolleginnen im Augsburger Seniorenheim?

Wie die Frau vor Gericht erzählte, sei sie damals im Seniorenheim gerufen worden, angeblich, um dem Angeklagten bei einem gestürzten Bewohner zu helfen. Im Zimmer sei jedoch kein Bewohner da gewesen, aber der 36-Jährige habe bereits auf die junge Frau gewartet. Er habe sie gepackt und gegen die Wand gedrückt. Seine Versuche, der Frau unter die Kleidung zu fassen, seien an ihrem Widerstand gescheitert. Dasselbe, als der Mann sie auf das Bett gestoßen und sich dort über sie hergemacht habe. Bevor Schlimmeres passierte, habe sie sich erfolgreich zur Wehr gesetzt und schließlich aus dem Raum verschwinden können. So berichtete es die Frau zumindest jetzt vor Richter Benedikt Weinkamm und seinen Schöffinnen. Deutlich drastischer waren ihre Schilderungen der angeblichen Übergriffe früher bei der Vernehmung durch die Polizei ausgefallen, wie entsprechende Vorhalte des Richters der Frau gegenüber zeigten.

Die junge Frau berief sich auf ihre mangelnde Erinnerung. Sie habe mit der Sache abgeschlossen. Helle Empörung rief ihr Aussageverhalten bei Moritz Bode und Marco Müller, den beiden Verteidigern des Angeklagten, hervor. Sie konnten es kaum fassen, dass sich ihr Mandant wegen derartiger "Geschichten" vor Gericht verantworten müsse, sprachen von "einer Frechheit". Der Verdacht wurde laut, die Kolleginnen des 36-Jährigen hätten ein Komplott gegen ihn geschmiedet, um sich an ihm zu rächen. Eine Bestätigung dafür sahen die Anwälte in einem Chat-Verkehr zwischen der 23-Jährigen und einer weiteren mutmaßlichen Geschädigten, der bei Gericht vorliegt.

Dass sich die 23-Jährige erst Monate nach dem angeblichen Übergriff zu einer Anzeige entschlossen hatte, lag auch in der Person einer zweiten Zeugin begründet, ihrer Arbeitskollegin und Freundin, 27. Mit dieser hatte sie gleich nach dem Vorfall eine Zigarette geraucht. Der 27-Jährigen hatte sie nach deren Schilderung im Zeugenstand auch Andeutungen von dem Vorfall gemacht. Dann aber, so die Ältere der beiden, sei auch sie Opfer des Angeklagten geworden. Auch ihr gegenüber habe er in einem leeren Patientenzimmer zudringlich werden wollen. Auf ihr Flehen hin, so die Frau, habe der Mann sie in Ruhe gelassen. Auch diese Zeugin hatte an den angeblichen Vorfall von Mitte 2019 nur noch bruchstückhafte Erinnerungen. Nähere Nachfragen von Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung konnte sie nicht beantworten, "schon so lange her".

Zeugin vor Gericht: Er hat sich nichts zuschulden kommen lassen

Eine dritte Geschädigte kam am ersten Verhandlungstag zu Wort. Sie widersprach geradezu der Anklage, dass es der Angeklagte gewesen sei, der versucht habe, sie gegen ihren Willen zu küssen. Es sei wohl eher umgekehrt gewesen. Der Mann habe sich ihr gegenüber nichts zuschulden kommen lassen, so die Frau.

Zuvor hatte der Angeklagte seine Sicht der Dinge erzählt. Er habe rund vier Jahre in dem Altenheim gearbeitet, sei dort nie mit nur einer Frau allein gewesen. "Es war immer mindestens ein Heimbewohner mit anwesend." Der Angeklagte verheimlichte nicht, dass er Kolleginnen angefasst habe. Dienstlich. Weil er eine Ausbildung in Kinästhetik (Bewegungsempfindung) hatte, sei er immer wieder um Rat gefragt worden. Er habe am lebenden Beispiel gezeigt, wie man einen gestürzten Mensch möglichst einfach vom Boden aufhebt oder vom Rollstuhl ins Bett hievt. Da bleibe es nicht aus, die betreffende Kollegin an der Brust, der Hüfte anzufassen. Aus sexuellem Antrieb habe er, glücklich verheiratet und Vater eines Kindes, nie gehandelt.

Nachdem die Vernehmung der Zeuginnen deutlich länger gedauert hatte als geplant, wurde die Verhandlung am Abend des ersten Tags unterbrochen. Das Verfahren wird fortgesetzt, zunächst mit der Anhörung weiterer Zeuginnen.