Augsburg

18:30 Uhr

Sie ist Kult auf dem Plärrer: Leopardenspur muss nach Jahrzehnten umziehen

Plus Die Leopardenspur muss ihren Stammplatz auf dem Augsburger Plärrer räumen. Das sorgt für Gerüchte. Denn der Platz bestimmt auch darüber, wie gut das Geschäft läuft.

Von Jörg Heinzle

Die Leopardenspur auf dem Augsburger Plärrer hat Kultstatus. Ältere Augsburgerinnen und Augsburger erzählen vom ersten Kuss in einer der Gondeln oder davon, wie schön es war, dank der Fliehkraft dem großen Schwarm ganz nahe gekommen zu sein. Seit rund fünf Jahrzehnten steht die Leopardenspur auf dem Volksfest. Sie hatte in all der Zeit immer denselben Platz, in einer Außenkurve der Budengasse. Bei diesem Herbstplärrer allerdings ist es anders. Die Leopardenspur musste weichen, sie befindet sich nun in der Mitte des Festplatzes. An ihrem Stammplatz dreht sich ein anderes Fahrgeschäft – der „Break Dance“. Plärrer-Besucher wundern sich darüber. Und der Chef der Leopardenspur ist unzufrieden, weil das Geschäft spürbar schlechter läuft. Bei der Stadt widerspricht man Mauschelei-Gerüchten, die wegen des „Spurwechsels“ auf dem Festplatz die Runde machen.

