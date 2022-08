Augsburg

18:00 Uhr

Sie jagen Mörder: So arbeitet die Mordkommission der Augsburger Kripo

Plus In den vergangenen 20 Jahren haben die Augsburger Ermittler jedes Tötungsdelikt in der Region aufgeklärt. In ihrem Job, sagen sie, sei eine Sache besonders wichtig.

Von Jan Kandzora

Der Fall schien zunächst rätselhaft. Ein älteres Ehepaar, sie 71 Jahre alt, er 83, das im beschaulichen Bergheim lebt und eines Nachts im eigenen Haus überfallen und brutal zugerichtet wird. Es waren offenbar mehrere Täter, die im Dezember vergangenen Jahres in das Gebäude eindrangen und so heftig auf die beiden Senioren eintraten, dass der Mann auf dem linken Auge wohl dauerhaft sein Augenlicht verlieren wird. Inzwischen ist in dem Fall Anklage erhoben worden. Es war eines jener Delikte, bei denen die Mordkommission der Kriminalpolizei aktiv wird. Die Beamten haben einen Job, der sich von vielen anderen bei der Polizei unterscheidet – und den deshalb oftmals erfahrene Ermittler machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen