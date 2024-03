Siggi Zagler: Der Autor, der keinen Redaktionsschluss kannte

Siegfried Zagler, Herausgeber der Augsburger Internet-Zeitung DAZ, ist im Alter von 64 Jahren gestorben. Was ihn in seiner Schaffenszeit angetrieben hat.

Die ersten dienstlichen Begegnungen mit ihm waren herausfordernd: Siegfried Zagler bezog zu vielen Augsburger Themen gern die Gegenmeinung, er verstrickte seine Gesprächspartner in Diskussionen, die manchmal fast schon philosophisch waren, oft impulsiv - immer aber angetrieben von der Suche nach Antworten. Vor 16 Jahren hatte Siegfried Zagler gemeinsam mit Bruno Stubenrauch eine Internet-Zeitung in Augsburg gegründet: Die Augsburger Zeitung (DAZ) war geboren. Die Berichte und Kommentare liefen nur online, Zagler und Stubenrauch waren Blogger, die mehr wollten. Entstanden war das engagierte Projekt aus damaligen Diskussionen um die Zukunft des Fünffingerlesturms. Zagler und Stubenrauch wollten einen Gegenpol zu anderen Medien schaffen.

Siegfried Zagler ist tot: Der Autor war nah dran an den Menschen

Niemand hätte in der Anfangsphase gedacht, dass dieses Projekt bis heute bestehen würde. Stubenrauch verabschiedete sich nach einigen Jahren, ebenso andere Autoren, die hin und wieder geschrieben hatten. "Der Siggi", wie ihn seine Freunde nannten, hielt durch. Nahezu täglich veröffentlichte er anfangs Beiträge. die DAZ wurde zu einem wichtigen Lebensinhalt für ihn. Zagler lebte für sein Baby, die DAZ. Die Kommunalpolitik, die Kultur (hier vor allem die Entwicklung des Theaters in Augsburg) und der Sport (hier vor allem das Geschehen beim FCA) waren Themen, an denen er sich festbeißen konnte. Hartnäckig konfrontierte er seine Gesprächspartner. Nah dran an den Menschen, das war sein Ansatz. Er musste aber erkennen, dass die DAZ nur einen vergleichsweisen kleinen Leserkreis ansprach. Gerne hätte der Siggi seine mitunter steilen Thesen einer breiteren Öffentlichkeit dargelegt. Die DAZ war dafür nie das passende Medium.

Aufgeben war aber nicht sein Ding. Wenn man ihn traf, menschelte es. Die ursprüngliche Distanz zum Neueinsteiger wich einem gegenseitigen Verständnis. Dies mag bei manchen am Thema Fußball gelegen haben, bei anderen an der Kultur. Siggi Zagler sah sich stets als ausgewiesenen Experten für den FCA. In regelmäßigen Abständen stellte er Trainer, Management und einzelne Spieler infrage, von Anfang an kritisierte er die Theatersanierung, obwohl er selbst an Kultur höchstes Interesse hatte. Man konnte Zagler sicherlich oft widersprechen, man durfte es aber auch. "Der Siggi" ging keiner Diskussion aus dem Weg, stets führte er sie konstruktiv. Zagler brachte mit der Zeit Verständnis auf, dass Redaktionen einen Redaktionsschluss für die gedruckte Zeitung haben müssen, dass sie auch objektiv berichten, keine "Aktionen" starten, wie Zagler es gerne manchmal getan hätte. Der Herausgeber der DAZ selbst saß nicht selten bis tief in die Nacht an seinen Werken und stellte sie dann zu später Stunde online.

Siegfried Zagler ist tot: Er war ein Freud des Schachspiels

Zagler, von Berufs wegen Berufsschullehrer und privat mit großer Begeisterung fürs Schachspiel, wurde zum Begleiter im städtischen Leben. Er wohnte in der Nähe der Kahnfahrt. Wenn er mit seiner „Schrottkarre“, wie er sein Auto bezeichnete, unterwegs war und Bekannte erspähte, hielt er an und fragte nach Wohlbefinden und einer Einschätzung der aktuellen Lage in Augsburg.

Zuletzt war auf der DAZ zu lesen, dass Siggi Zagler schwer erkrankt ist. Schon vorher hatte man ihn nur noch selten bei Terminen oder Veranstaltungen gesehen. Freunde wussten um die Schwere der Erkrankung. Im Alter von 64 Jahren ist Siggi Zagler nun gestorben. In einem Interview hatte der DAZ-Herausgeber vor Jahren geäußert: „Wenn man tot ist, vermisst man nichts und niemand. Wenn man nicht tot ist, vermisst man alle, die man liebte, aber nicht mehr da sind.“ Viele Menschen in Augsburg werden fortan Siegfried Zagler vermissen.

Lesen Sie dazu auch