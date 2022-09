Neues Projekt soll die Bildungschancen von Lechhauser Kindern stärken

Augsburgs größter Stadtteil hat einen Bildungsmittelpunkt in der Blücherstraße erhalten. Von dort aus sollen Eltern begleitet und Familien unterstützt werden.

2622 Mädchen und Jungen hatten am Dienstag in Augsburg ihren ersten Schultag. Ein für Kinder und Eltern gleichermaßen aufregendes Erlebnis. Die jungen Schüler wissen nicht, was auf sie zukommt, viele Mütter oder Väter, die womöglich aus einem anderen Kulturkreis kommen, können die Herausforderungen auch oft nur erahnen. Im neuen Bildungsmittelpunkt in Lechhausen will die Stadt mit zahlreichen Kooperationspartnern Familien künftig unter die Arme greifen. Dafür erhält die Stadt in den kommenden sechs Jahren Gelder aus dem Förderprogramm "Eltern-Chancen".

Besonders viele Menschen mit Migrationshintergrund in Lechhausen

In der Blücherstraße 1 hat sich bereits vieles unter einem Dach vereint. Da gibt es die Stadtteilbücherei, die dort in neuen Räumen in dem Gebäude eröffnete. Von der Luitpold-Grundschule werden genauso Räume genutzt, wie von einer Willkommenskita im zweiten Stock, wo Kinder von Geflüchteten aus der Ukraine und afghanischen Ortskräften betreut werden. Im Erdgeschoss befindet sich noch eine Baustelle – die Räumlichkeiten der ehemaligen Bank werden saniert und für die anstehenden Aufgaben hergerichtet. Dort sollen viele Fäden zusammenführen, im Elterncafé können Mütter und Väter mit Elternbegleitern ins Gespräch kommen, in der Sprechstunde Problemstellungen vertieft werden. Von der Blücherstraße soll aber auch viel in den Stadtteil hinein bewegt werden, erläutert Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne), als sie am Mittwoch Staatssekretärin Ekin Deligöz (Grüne), Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr (SPD), vielen Stadträten und zahlreichen Vertretern von Kooperationspartnern das Lastenrad zeigt, mit dem Elternbegleiter künftig etwa zu Spielplätzen fahren, um vor Ort zu erfahren, welche Hilfen benötigt werden.

"Bildung bewegt" heißt das Augsburger Programm, das Eltern begleiten und Familien stärken soll. Lechhausen wurde dafür nicht zufällig ausgewählt. "Es ist der größte Stadtteil. Wir haben ihn bewusst gewählt, weil er einen besonderen Bedarf hat", sagt Wild. Rund 36.800 Menschen leben dort. Davon haben über 11.560 Menschen keinen deutschen Pass. Weitere 10.230 Personen werden laut dem Augsburger Amt für Statistik und Stadtforschung als Deutsche mit Migrationshintergrund gezählt. Armuts- und Arbeitslosenquote seien vergleichsweise hoch. Zwei sogenannte Elternbegleiter werden künftig das Gespräch mit Kitas, Schulen, Eltern und Kindern suchen - so soll der Übergang von der Kita in die Schule erleichtert werden, am Bedarf der Familien orientierte Angebote sollen koordiniert und durchgeführt werden. Kooperationspartner, wie Elternbeirat, Schulsozialarbeit, Volkshochschule, Sprachwerkstätten, Mehrgenerationentreff Lechhausen, Hochschule, Familienstützpunkt oder die Stadtteilmütter sitzen mit im Boot.

"Eltern aus anderen Kulturkreisen wissen beispielsweise nicht, dass es eine Schultüte bei uns gibt. Sie wissen nicht, was von Schülern, aber auch von Eltern erwartet wird. Dass die Hausaufgabe beispielsweise kontrolliert oder auch gemeinsam geübt wird", erklärt Susanne Puhle, Abteilungsleiterin aus dem Bereich Kindertagespflege und Bildungsprojekte, die das Konzept im Team erarbeitete. 110.000 Euro stünden nun jährlich für das Lechhauser Projekt zur Verfügung.

Der Eigenanteil der Stadt beträgt zehn Prozent

Der Eigenanteil der Stadt betrage dabei zehn Prozent. Die restlichen Fördermittel stammen aus Geldern der Europäischen Union und des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Bundestagsabgeordnete Deligöz berichtet, dass sie die Koordinatorin für Kinderchancen sei und in den vergangenen Wochen 20 solcher Projekte von Kiel bis Füssen besucht habe. Bei allen werde ein Ort der Begegnung geschaffen. Wenn es nach Bildungsreferentin Wild geht, könnten künftig auch in weiteren Augsburger Stadtteilen Bildungsmittelpunkte entstehen. "Wir dürfen nicht warten, dass die Bürger für solch ein Angebot in die Innenstadt kommen. Nein, wir müssen zu ihnen rausgehen."

