Umgehört auf dem Osterplärrer: Was sagen Besucher zu den Preisen?

Plus Zwölf Euro für eine Maß Bier, sechs Euro für eine Achterbahnfahrt: Die Preise auf dem Osterplärrer sind gestiegen. Bei Besuchern ruft das gemischte Gefühle hervor.

Am Ostersonntag startete der Augsburger Plärrer, doch für das Vergnügen müssen die Besucher diesmal oft mehr zahlen. So kostet die Maß Bier in diesem Jahr 12,40 Euro im Schallerzelt und 11,70 im Binswangerzelt. Im Vergleich zum letzten Herbstplärrer ist das eine Preiserhöhung von 70 bis 80 Cent. Auch bei den Fahrgeschäften gibt es Veränderungen. Dennoch war der Plärrer am Eröffnungswochende gut besucht. Das sagen die Besucherinnen und Besucher zu den gestiegenen Preisen.

Die Preise sind angemessen. Es ist die letzten Jahre schon ein bisschen teurer geworden. Aber wenn man es nicht jeden Tag macht, dann geht es schon. Normalerweise kommen wir im Durchschnitt so zwei, drei Mal. Dann auch mit der ganzen Familie, das gehört mittlerweile eigentlich dazu: Mit Oma, Opa, wir kommen alle gemeinsam her.