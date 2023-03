So treffen die Streiks im öffentlichen Dienst Augsburg am Freitag

Straßen im Stadtgebiet werden nicht gereinigt. Wertstoffhöfe sind geschlossen und Nachleerungstermin für die Müllabfuhr entfallen ersatzlos.

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst zeigen zum Ende der Woche größere Auswirkungen im Stadtgebiet Augsburg. Die Beschäftigten vom Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg (AWS) sind für Donnerstag und Freitag zum Streik aufgerufen. Das bedeutet in der Praxis: Bei Müllabfuhr, Straßenreinigung, allen Wertstoff- und Servicepunkten sowie der Deponie Augsburg Nord geht nichts. Der Betrieb ruht komplett. Die Müllabfuhr arbeitet normalerweise ohnehin nicht an Freitagen. In dieser Woche hätten allerdings Tonnen geleert werden sollen, die am Dienstag, 7. März, von einem Streik betroffen waren. Diese Nachleerungen sind ersatzlos gestrichen, teilt die Stadt Augsburg mit.

Abfalltonnen werden am Donnerstag und Freitag nicht geleert. Foto: Michael Hörmann

Aufgerufen zum Streik hat die Gewerkschaft Verdi. Sie setzt damit ihre Aktionen der zurückliegenden Wochen fort. Nicht betroffen vom gegenwärtigen Streik ist der Winterdienst. Streufahrzeuge würden insofern ausrücken. Ebenfalls außen vor bleibt der Nahverkehr. Busse und Straßenbahnen fahren regulär im Stadtgebiet. Dies gilt auch am Freitag.

Stadt Augsburg verweist auf alternative Entsorgung von Restmüll

Ganztägig geschlossen sind die Wertstoff- und Servicepunkte. Standorte sind Unterer Talweg, Holzweg, Johannes-Haag-Straße, Oberer Auweg und die Deponie Augsburg-Nord, Oberer Auweg. Manche Bürger ärgern sich darüber, dass Tonnen überquellen. Beim Restmüll verweist die Stadt auf diese Lösung: Sollte das Tonnenvolumen nicht ausreichen, gibt es die Anlieferungsmöglichkeit an den vier Wertstoff- und Servicepunkten. Dies ist ab Samstag, 18. März, zu den regulären Öffnungszeiten möglich. Zusätzliche Restabfälle werden mitgenommen, wenn der Restmüll in den amtlich grauen Abfallsäcken bereitgestellt ist. Die Leerung der sonnengelben Wertstofftonnen für Kunststoffe und Metalle ist vom Warnstreik nicht betroffen. Diese werden regulär geleert.

