So läuft in Augsburg die Abfallentsorgung an den Feiertagen

Wann werden in Augsburg rund um Weihnachten die Müllonnen geleert? Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist keine Leerung. Deshalb verschieben sich Termine der Müllabfuhr.

Aufgrund der anstehenden Feiertage, kommt es zu Verschiebungen bei der Müllentleerung. Der Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb (AWS) informiert, dass am Montag, 26. Dezember, (zweiter Weihnachtsfeiertag) keine Müllabfuhr stattfindet. Deshalb verschieben sich die Leerungstermine der Tonnen für Bioabfälle (Braun), Papier & Pappe (Grün), Kunststoffe & Metalle (Gelb) und Restmüll (Grau) jeweils um einen Tag nach hinten. Am Freitag, 6. Januar, findet ebenfalls keine Müllabfuhr statt.

Die Augsburger Wertstoffhöfe haben an Heiligabend und Silvester geschlossen

Die Wertstoff- & Servicepunkte Johannes-Haag-Straße 29, Holzweg 32, Unterer Talweg 89 und Deponie Augsburg-Nord/Oberer Auweg 11, sind am Samstag, 24. Dezember, und am Samstag, 31. Dezember, geschlossen. Auch am zweiten Weihnachtsfeiertag (Montag, 26. Dezember) und an Heilige Drei Könige (Freitag, 6. Januar) sind die genannten Wertstoff- & Servicepunkte geschlossen. An den sonstigen Werktagen sowie Samstag, 7. Januar, gelten die regulären Öffnungszeiten.

Weihnachten: Wann die Müllabfuhr in Augsburg kommt

Das AWS-Kundencenter ist regulär geöffnet. Persönliche Termine sind nur nach vorhergehender Vereinbarung (per E-Mail an kundencenter.aws@augsburg.de oder Telefon 0821/324-4884) möglich. Weitere Informationen sowie der Abfuhrkalender für 2023 ist unter aws.augsburg.de oder in der AWS Abfallplaner-App zu finden. (ziss)