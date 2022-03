Augsburg

07:06 Uhr

Interaktive Grafiken: So wirkt sich Corona auf die Todeszahlen in Augsburg aus

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind in Augsburg über 600 Personen an oder mit dem Virus gestorben. Die Zahl der Todesopfer variierte je nach Welle teils deutlich.

Plus Vor zwei Jahren starb in Augsburg erstmals ein Mensch, der positiv auf Corona getestet worden war. Wie folgenreich hat das Virus seitdem gewütet? Eine Analyse.

Von Max Kramer

Vieles war anders an jenem Sonntag, 22. März 2020. Augsburg stand vor tiefgreifenden Veränderungen – und das nicht nur, weil das Oberhaupt der Stadt bald nicht mehr Kurt Gribl, sondern Eva Weber heißen sollte. Das Coronavirus, damals noch als "neuartig" bezeichnet, griff immer mehr um sich und unternahm auch in Augsburg seinen ersten Anlauf. Die Unsicherheit war hoch, das Folgende unabsehbar. Und doch wurde an jenem Sonntag erstmals deutlich, was passieren kann, wenn das Virus wütet. Eine 90-jährige Augsburgerin mit Vorerkrankungen kam an diesem Tag mit Corona infiziert ums Leben. Inzwischen sind in Augsburg mehr als 600 weitere Personen an oder mit Covid ums Leben gekommen. Eine Analyse, wie sich die Krankheit auf die Todeszahlen in Augsburg ausgewirkt hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen