Augsburg

18:30 Uhr

Soll man seinen Christbaum erst an Heiligabend aufstellen?

Stefan Oswald fährt seinen Christbaum mit dem Fahrradanhänger nach Hause. Aufgestellt wird der Baum erst am 24. Dezember, so ist es Tradition in der Familie.

Plus Tradition kontra Pragmatismus: Wann der Weihnachtsbaum aufgestellt wird, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. Wir haben uns bei Augsburgern umgehört.

Von , Annette Zoepf Eva Maria Knab , Annette Zoepf

Zwei Wochen vor Weihnachten herrscht an den Verkaufsständen für Christbäume Hochbetrieb. In der Fuggerei schleppen Männer, Frauen und Familien mit Kindern ihren verpackten Wunschbaum davon. Was die beliebteste Baumart betrifft, gibt es einen klaren Favoriten. Anders sieht es aus bei der Entscheidung, wann man den Weihnachtsbaum daheim aufstellen soll. Jetzt gleich oder erst an Heiligabend? Wir haben uns bei Augsburgern umgehört.

