vor 49 Min.

Sparen beim Heizen sorgt für Schimmel in Augsburger Wohnungen

Schimmel ist ein Thema, das in diesem Winter vermehrt in Wohnungen auftreten dürfte.

Plus Wer Heizkosten spart, könnte ein Schimmelproblem bekommen. Anfragen beim Eigentümerverband Haus & Grund häufen sich. Mieter und Vermieter sollten sich dann zusammensetzen.

Die Einsparbemühungen beim Heizen sorgen inzwischen wohl vermehrt für Schimmelbildung in Augsburger Wohnungen. Seit dem Beginn der Kältewelle kurz vor Weihnachten sei die Zahl der Mitglieder-Anfragen schlagartig nach oben gegangen, berichtet Gabriele Seidenspinner, Geschäftsführerin des Eigentümerverbands Haus & Grund. "Bis Mitte Dezember war es ruhig, aber dann hat der Temperaturabsturz wohl wie ein Brandbeschleuniger gewirkt", sagt Seidenspinner. In manchen Fällen seien Mieter und Mieterinnen dazu übergegangen, manche Räume gar nicht mehr zu heizen - mit der Folge, dass Feuchtigkeit an den kalten Wänden kondensiert und sich Schimmel bildet. "Wir hören jetzt auch von Wohnungen, in denen es in der Vergangenheit nie Probleme gegeben hat", so Seidenspinner.

