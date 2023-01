Sparkasse übergibt 75.000 Euro Weihnachtsspenden für gute Zwecke

Bei der Weihnachtsspendenaktion der Haus der Stifter Stiftergemeinschaft der Stadtsparkasse sind in diesem Jahr 75.000 Euro zusammengekommen. An wen das Geld geht.

Zum siebten Mal hat die Weihnachtsspendenaktion der Haus der Stifter Stiftergemeinschaft der Stadtsparkasse Augsburg Geld für die Unterstützung verschiedener Einrichtungen und Projekte in Stadt und Land gesammelt. Dabei sind knapp 75.000 Euro zusammengekommen. 20.000 davon hat die Stadtsparkasse selbst gegeben. Damit könne viel Gutes erreicht werden, so Cornelia Kollmer, Kuratoriumsvorsitzende der Stiftergemeinschaft.

Zehn Augsburger Projekte profitieren von den Weihnachtsspenden

In diesem Jahr profitieren zehn Projekte von den Spenden der Augsburgerinnen und Augsburger sowie der Zulage der Stadtsparkasse, die alle Spenden bis 200 Euro verdoppelte, bis die maximale Spendensumme von 20.000 Euro erreicht war. Das Geld geht an eine Ausstellung für zeitgenössische Kunst im H2 (Förderstiftung Hochschule Augsburg), es fördert schulische Auslandsaufenthalte (Friedberger Schülerstiftung), geht in den Erhalt der Fuggerei (Fuggerei Förderstiftung), kommt der Augsburger Tafel zugute (Dagmar Bachmaier Stiftung), unterstützt die Insektenrangerin der Umweltstation (Stiftung für Umwelt und Tierschutz), hilft dem Kinderzentrum im ecuadorianischen El Ejido (Leben-Raum-Stiftung), finanziert eine Tiefkühlzelle in der Augsburger Wärmestube (Stiftung Obdach für Mensch und Tier), unterstützt eine hospizlich-palliative Vernetzung zur Versorgung am Lebensende (Förderstiftung der Augsburger Hospiz- und Palliativversorgung), ermöglicht einen öffentlichen Bücherschrank in Haunstetten (Hatelma Stiftung) und hilft bei der Einrichtung einer Mitmachstation zum Thema Musterbücher im Textilmuseum tim (Förderstiftung tim).

"Ein riesengroßes 'Danke' an die zahlreichen Unterstützerinnen und Unterstützer. Für die Vereine und Organisationen, die eine tolle Arbeit machen, freut mich diese Großzügigkeit ungemein", so Cornelia Kollmer. Besonders erfreulich sei zudem, dass auch Förderstiftungen, die dieses Jahr nicht bei der Weihnachtsspendenaktion dabei waren, über 9000,- Euro an Spenden erhielten. (AZ)