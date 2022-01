Augsburg-Spickel

Fahrgast in Augsburger Bus ist ohne Maske und Einsicht unterwegs

Der 66-Jährige konsumiert in einem Linienbus in Augsburg Alkohol. Selbst ein Hausverbot und ein Platzverweis können ihn nicht an seinem Verhalten hindern.

Am Mittwoch machte ein 66-jähriger Passagier in einem Bus der Linie 32 auf sich aufmerksam. Der Mann konsumierte Alkohol und nahm dazu seine Maske ab. Da er uneinsichtig und alkoholisiert war, wurde die Polizei hinzugerufen. Erst nach mehrfacher Aufforderung der Beamten verließ der 66-Jährige schließlich den Bus. Ihm war bereits zuvor von einem Berechtigten des Unternehmens ein sogenanntes Hausverbot erteilt worden. Außerdem erteilten ihm die Beamten aufgrund seines Verhaltens einen Platzverweis. Etwa zehn Minuten später wurde die Polizei erneut verständigt. Wiederum stieg der Mann ohne Maske und mit entsprechendem Verhalten in einen anderen Linienbus. Da er sich damit dem Platzverweis und dem Hausverbot widersetzte und sich seine Alkoholisierung laut Polizei "zunehmend negativ auf seinen Gesamtzustand auswirkte", wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen den 66-Jährigen wird nun wegen Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz ermittelt. (bau)

