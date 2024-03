Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus

Weil er mit einer täuschend echt aussehenden Waffe hantierte, hat ein 40-Jähriger jetzt Ärger mit der Polizei.

Mit einer täuschend echt aussehender Spielzeugwaffe hat am Samstag ein 40-Jähriger einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Beamten berichten, zielte der Mann mit seiner täuschend echt aussehenden Spielzeugwaffe in der Donauwörther Straße in die Luft und hielt die Spielzeugwaffe die Richtung eines 31-Jährigen. Anschließend verschwand der 40-Jährige in einem Mehrfamilienhaus in der Donauwörther Straße.

Die Polizei fuhr die Örtlichkeit mit mehreren Streifen an. Einsatzkräfte konnten den 40-Jährigen in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses antreffen und widerstandslos festnehmen. Die Beamten fanden bei der Durchsuchung die täuschend echt aussehende Spielzeugwaffe.

Der 40-Jährige befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht. Zudem hat der 40-Jährige durch sein Handeln mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Die Polizei weist deshalb nochmals darauf hin, dass beim öffentlichen Umgang mit nicht eindeutig erkennbaren Spielzeugwaffen eine Gefahr für alle Beteiligten besteht. (att)