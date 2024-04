Augsburg

17:45 Uhr

Spurwechsel führt zu Unfall mit drei Fahrzeugen

Als ein 19-Jähriger in der Dieselstraße die Spur wechseln will, streift er ein Taxi und gerät in den Gegenverkehr. Eine Person wurde leicht verletzt.

In der Nacht auf Sonntag kam es nach einem Spurwechsel zu einem Verkehrsunfall mit gleich mehreren Beteiligten: Gegen 3.20 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem Auto in der Dieselstraße unterwegs. Bei einem Spurwechsel übersah der Mann laut Polizeiangaben offenbar ein parallel fahrendes Taxi. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 19-Jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß der 19-Jährige mit einem entgegenkommenden Volvo zusammen. Die 34-jährige Volvo-Fahrerin wurde leicht verletzt und vor Ort durch einen Rettungswagen behandelt. Der Volvo und das Fahrzeug des 19-Jährigen mussten wegen erheblichen Beschädigungen abgeschleppt werden. Beim Taxi entstand ein Streifschaden. Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 23.000 Euro geschätzt. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt. (ziss)

Themen folgen