Staatliches Bauamt: Der Wechsel in der Chefetage läuft diesmal anders

Vom Klinikum bis zum Knast: Ulrich Blickle hat als Leiter des Staatlichen Bauamtes in Augsburg viele anspruchsvolle Großprojekte in der Region begleitet. Was ihn als Behördenchef beschäftigte und wer sein Nachfolger ist.

Es gibt eine Anekdote über Ulrich Blickle, die sehr gut beschreibt, wie der Leiter des Staatlichen Bauamtes persönlich tickt: Wenn auf einer Baustelle des Freistaates mal etwas schiefläuft oder sich verzögert, sind jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in seinem Haus oft sehr geknickt. Behördenleiter Blickle, ein alter Hase am Bau, hat dann einen Spruch parat, mit dem er seine Leute aufmuntert. In solchen Fällen sagt er: "Strahlet Se Zuversicht aus!" Auch der Chef selbst bleibt immer ruhig und freundlich - egal, ob er gute oder schlechte Nachrichten verkündet. Rund 15 Jahre lang hat man ihn so in Augsburg erlebt. Ende dieses Jahres geht er in den Ruhestand. Der Wechsel in Chefetage des Bauamtes läuft diesmal anders als sonst.

Wo Ulrich Blickle (Jahrgang 1955) herstammt, hört man bis heute an seiner unverkennbar schwäbischen Aussprache. Er ist gebürtiger Tübinger und studierter Architekt. Nach beruflichen Stationen in der freien Wirtschaft und einer Karriere in der Staatsbauverwaltung leitete er seit 2006 das Staatliche Bauamt Augsburg, das viele wichtige und große Projekte für die Menschen in der Region betreut.

Die vielen Baustellen haben es in sich

Allein der Fachbereich Hochbau ist für rund 850 Gebäude in 300 Liegenschaften des Freistaates Bayern, des Bundes, der NATO sowie der Kirchen im Rahmen der staatlichen Baupflicht zuständig. Es geht um Sanierungen, Modernisierungen und Neubauten. Die Bandbreite der Aufgaben reicht von der Universität und Hochschule in Augsburg über das Augsburger Universitätsklinikum und die Justizvollzugsanstalten in Gablingen und Landsberg bis hin zu den Liegenschaften der Bundeswehr im Lechfeld oder zum Bauunterhalt des Augsburger Doms.

Auch aktuell gibt es zahlreiche Großbaustellen in seiner Regie. Dazu zählen die Sanierung und Erweiterung der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg für 62,5 Millionen Euro, aber auch die Planung der Polizeiinspektion West mit einem Finanzvolumen von 46,1 Millionen Euro. Der Aufbau des komplett neuen Augsburger Medizin-Campus der Uni wird ebenfalls vom Staatlichen Bauamt betreut. Allein die Kosten für die ersten Gebäude liegen zusammen im dreistelligen Millionenbereich. Dazu kommen noch weitere anspruchsvolle Vorhaben. An der Uniklinik steht der Neubau einer zentralen Notstromversorgung an, der gerade geplant wird. Auch bei der Generalsanierung des Großkrankenhauses werden weitere Abschnitte vorbereitet.

Darüber hinaus ist das Amt für Straßenbau zuständig. Die staatliche Behörde betreut ein Netz von 260 Kilometern Bundesstraßen, 538 Kilometern Staatsstraßen, sowie 181 Kilometern Geh- und Radwege und 513 Brücken und sieben Tunnels oder ähnlicher Bauwerke. Es geht um Planung, Bau, Betrieb und Verwaltung der Straßen und Ingenieurbauwerke sowie der Geh- und Radwege. Auch Grunderwerb, Planung und Realisierung landschaftspflegerischer Maßnahmen sind ein Arbeitsschwerpunkt. Die Verwaltung der Bundesautobahnen wurde inzwischen an die Autobahn-GmbH des Bundes übertragen.

Warum der Abschied sehr still ausfällt

Normalerweise würde es zum Abschied des langjährigen Behördenleiters eine größere Feier geben. Wegen Corona und den damit verbundenen Auflagen fällt der Abschied von Ulrich Blickle nun aber sehr still aus. Derzeit läuft eine interne Abschiedstour. Eine Station führte zu großen Augsburger Baustellen. Mit dabei waren die Abgeordneten Johannes Hintersberger, Georg Winter und Andreas Jäckel. Sie überreichten Blickle als symbolisches Dankeschön einen kleinen Geschenkkorb.

Uwe Fritsch wird ab Januar 2022 neuer Leiter des Staatlichen Bauamtes Augsburg. Foto: Staatliches Bauamt Augsburg

Aus den Reihen von Mitarbeitern ist zu hören, man werde Blickle und seine besonnene Art sehr vermissen, wenn er in den Ruhestand geht. Ein Wechsel in der Chefetage bahnt sich bereits an. Neuer Behördenleiter wird ab Januar 2022 der gebürtige Fürther Uwe Fritsch. Der studierte Bauingenieur war nach zahlreichen Stationen im Staatsdienst zuletzt im Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr tätig, und zwar in der Abteilung "Zentrale Angelegenheiten". Der 52-Jährige gilt unter anderem als ein Experte für die Reform der Bauverwaltung.