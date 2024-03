Stadt Augsburg erhält Millionensumme für smartes Gießmanagement

Das Fördervolumen seitens des Bundes beträgt acht Millionen Euro. Künftig sollen Funksensoren Signale aussenden, wenn Bäume Wasserbedarf haben.

Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) hat am Montag in Berlin von Bauministerin Klara Geywitz ( SPD) die Förderurkunde für das smarte Gießmanagement überreicht bekommen. Wie berichtet wird sich der Bund mit rund acht Millionen an dem Vorhaben beteiligen. Damit trägt der Bund einen Großteil der Kosten, diese belaufen sich insgesamt auf 9,5 Millionen Euro. Zuletzt war wegen der Haushaltssperre des Bundes unklar gewesen, wann die endgültige Zusage des Förderbescheids kommt.

Umweltreferent Reiner Erben hat am Montag von Bauministerin Klara Geywitz die Förderurkunde erhalten. Foto: Henning Schacht

Die Stadt Augsburg plant mithilfe der Förderung knapp 1000 Jungbäume in der nördlichen Innenstadt und dem Innovationspark zu pflanzen. Rund 150 der Jungbäume sollen mit einem Feuchtigkeitssensor versehen werden. Diese sollen Informationen über die Durchfeuchtung der Hölzer und damit den Zustand der Bäume liefern. So könnte das Grünamt bedarfsorientiert entscheiden, an welchen Standorten stärker gegossen werden muss und wo nicht. Das Gießwasser soll aus zwei Grundwassersammlern am Westufer des Lechs entnommen und über zwei Pumpstationen in die Gießfahrzeuge getankt werden. Zudem plant die Stadt, im Jahr 2025 eine Zisterne auf dem Messegelände in Betrieb zu nehmen.

Bund fördert Gießmanagement in Augsburg mit Millionensumme

Wie die Stadt nun mitteilt, soll es bereits im Frühjahr erste Baumpflanzungen in der Innenstadt geben. Darüber hinaus seien erste Planungen für Klimaoasen und die Grünanlage Zentrale Mitte im Innovationspark angedacht. Oberbürgermeistern Eva Weber (CSU) erklärte anlässlich der Förderzusage, dass sie sich freue, "mit der Bundesförderung für dieses innovative Projekt nicht nur die für unsere Innenstadt dringend erforderlichen Baumpflanzungen, sondern auch zwei Klimaoasen mit Trinkbrunnen" realisieren zu können. Mit solchen Maßnahmen können wir im Zuge des Klimawandels Anpassungen schaffen, um letztlich auch die Wohn- und Aufenthaltsqualität für die Augsburger Bürgerinnen und Bürger nachhaltig zu verbessern", so Weber. (klijo)

Lesen Sie dazu auch