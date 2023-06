Augsburg

17:30 Uhr

Stadt Augsburg will weniger Ärger mit E-Scootern – Geldbußen sollen helfen

Am Zeugplatz in Augsburg gibt es einen Parkplatz für E-Scooter.

Plus In der Augsburger Innenstadt gibt es Zonen, die als Parkplätze für E-Roller dienen. Bei Verstößen verhängt der Ordnungsdienst ein Bußgeld – gegen die Anbieter.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Um das Chaos von wild abgestellten E-Scootern zu beenden, hat die Stadt Augsburg gemeinsam mit den Anbietern in der Innenstadt einzelne Zonen mit Parkplätzen für die Fahrzeuge ausgewiesen. Allerdings funktioniert das System noch nicht reibungslos. Dies bestätigt die Stadt Augsburg. Nach einem Gespräch mit den Anbietern werde versucht, Auswüchse einzudämmen. Dabei spielen auch Geldbußen eine Rolle.

E-Scooter dürfen im Innenstadtbereich nur noch in den dafür vorgesehenen Abstellflächen abgestellt sein. Insgesamt sind 29 Abstellstandorte eingerichtet beziehungsweise vorgesehen. Wegen Baustellen gibt es teils Verzögerungen. Nach Auskunft der Stadt ist aufgrund einer freiwilligen Selbstverpflichtung die Anzahl der abgestellten Roller in der "Beschränkungszone" auf 150 Stück je Anbieter gedeckelt. Wie viele Fahrzeuge insgesamt in der Stadt unterwegs sind, ist der Stadt nicht bekannt. Es gab zuletzt immer wieder Beschwerden, weil E-Scooter kreuz und quer abgestellt waren. Ein Straßenzug, an dem dies besonders häufig der Fall war, ist der Schmiedberg. Die Stadt versprach, häufiger zu kontrollieren. Sie hat es auch getan, wie ein Anwohner bestätigt: "Die Situation hat sich deutlich verbessert."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen