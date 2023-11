Stadt Augsburg will Situation für Radler in Oberhausen verbessern

Für Radler ist die Ulmer Straße in Oberhausen schwieriges Terrain. Nun soll eine Parallelachse durch Seitenstraßen gefunden werden. 2024 steht eine Großbaustelle an.

Die Stadt sieht angesichts der Platzverhältnisse in der Ulmer Straße in Oberhausen keine Möglichkeit, einen Radweg zu markieren, obwohl die Straße im Radweg-Ausbauplan als Hauptachse definiert ist. Dann müssten nämlich Parkplätze und die charakteristischen Kirschbäume wegfallen. Lediglich im ersten 150 Meter langen Teilstück ab der Wertachbrücke bis zur Tobias-Maurer-Straße soll ein Rad- oder Angebotsstreifen geprüft werden. Dort stehen keine Bäume, die Stellplätze in diesem Bereich müssten aber weg.

Stadt Augsburg prüft Alternative zum fehlenden Radweg an der Ulmer Straße

Als Alternative zum fehlenden Radweg will die Stadt nun prüfen, die parallel laufende Ebnerstraße zur Fahrradstraße zu machen. Autos wären dort weiterhin erlaubt, allerdings müssten die Stellplätze auf einer Seite der Fahrbahn komplett wegfallen. Der Bauausschuss des Stadtrats stimmte der Prüfung zuletzt zu. Auch in Pfersee hatte die Stadt ein ähnliches Vorgehen gewählt, weil in der Augsburger Straße kein Radweg unterzubringen war, sodass eine Parallelachse über die Färberstraße zur Fahrradstraße wurde.

Ebenfalls beschlossen wurde, die parallel zur Ulmer Straße laufende verkehrsberuhigte Branderstraße zu sanieren. Das Pflaster aus den 1980er-Jahren ist löchrig. Geplant ist eine Asphaltierung der Fahrbahn. Ein Nebeneffekt soll sein, dass auch die Branderstraße radlerfreundlicher wird, wobei weiterhin Schrittgeschwindigkeit gelten wird.

Die Stadt stieg in die Prüfung der Radsituation in Oberhausen ein, weil dort 2024 größere Bauarbeiten anstehen. Die Stadtwerke werden die Straßenbahngleise nach 44 Jahren Liegezeit erneuern. In diesem Zug wird die Straße neu asphaltiert. Während der Bauzeit gibt es eine Sperrung für den Durchgangsverkehr. Die Tram wird während der Bauphase, die noch nicht abschließend festgelegt ist, durch Busse ersetzt.

Lesen Sie dazu auch