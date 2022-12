Stadt Augsburg will Tempokontrollen ausweiten

Die Zahl der städtischen "Radarfallen" steigt in Augsburg Anfang 2023 von vier auf sechs. Und das soll nicht das Ende sein.

Die Stadt Augsburg will ihre Kapazitäten zur Geschwindigkeitsüberwachung abermals ausbauen. Nachdem ab 2023 zwei weitere Messgeräte in Betrieb genommen werden sollen und die Zahl der Blitzer somit auf sechs steigt, ist in einem weiteren Schritt eine nochmalige Ausweitung auf dann insgesamt acht Geräte geplant. Die Stadt hatte vor einem Jahr grundsätzlich beschlossen, mehr Tempokontrollen durchzuführen und damals zunächst offen gelassen, ob sie zusätzlich zu den zwei weiteren Fahrzeugen auch einen Blitzeranhänger anschafft, wie ihn die Polizei betreibt, oder gar feste "Starenkästen" mit Blitzern errichtet.

Blitzeranhänger und feste Anlagen will die Stadt nicht

Inzwischen ist man von dieser Idee abgekommen: Ein Blitzeranhänger sei in vielen Straßen gar nicht einsetzbar, weil es dort nicht den nötigen Platz für einen Anhänger gibt, so Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU), der seine Überlegungen demnächst im Ordnungsausschuss der Stadt vorstellen will. Man habe auch Bedenken, dass ein Anhänger, wenn er mehrere Tage an einer Stelle steht, Ziel von Vandalismus werden könnte. Die Polizei nutze das System vor allem außerhalb geschlossener Ortschaften. Auch feste Anlagen seien nicht sinnvoll. Sie brächten nur dort etwas, wo auch ortsfremde Autofahrer und Autofahrerinnen unterwegs sind, etwa an Hauptverkehrsstraßen.

Bereits seit einigen Jahren ist am Chippenham-Ring ein fester Blitzer im Einsatz. Foto: Sebastian Mayr (Archivbild)

Die Polizei hat etwa an der Friedberger Straße, am Chippenham-Ring, an der Schleifenstraße und an der Listle-Kreuzung kombinierte Rotlicht-/Tempoblitzer aufgestellt. In anderen Straßen, die immer von einem ähnlichen Personenkreis befahren werden, sei die Folge, dass es einen Gewöhnungseffekt gibt: Vor dem Blitzer wird gebremst, danach wieder beschleunigt. Das bringe wenig.

Die Forderung nach mehr Tempokontrollen war 2021 in der Bürgerversammlung der Stadt erhoben worden. Während die ersten zwei neuen Blitzer Ende 2022 in Betrieb gehen werden, ist das Geld für weitere Blitzgeräte samt Fahrzeug aktuell nicht da. Die Stadt geht von 320.000 Euro Anschaffungskosten für Messsysteme und Autos aus, hinzu kämen gut 400.000 Euro laufende Kosten pro Jahr, weil dann mehr Personal für den Messgerät-Betrieb und die Büroarbeit nötig wäre. (skro)

Lesen Sie dazu auch