Stadt baut nahe der MAN drei Bushaltestellen barrierefrei aus

Es gibt Verbesserungen für wartende Fahrgäste an der Haltestelle Vincentinum. Arbeiten betreffen auch den Stephingerberg

Auf der Strecke von der MAN in Richtung Innenstadt müssen sich Verkehrsteilnehmer in den nächsten Wochen auf Behinderungen einstellen. Grund sind Arbeiten an drei Bushaltestellen. Die Stadt Augsburg baut im Unteren Graben und in der Müllerstraße zwischen Henisiusstraße und Stephingerberg drei Haltestellen barrierefrei aus. Außerdem wird die stadtauswärtige Haltestelle Vincentinum im etwas nach Norden verschoben, sodass für wartende Fahrgäste mehr Platz bleibt.

Wie die Stadt informiert, wird neben dem Haltestellenumbau am Knotenpunkt Müllerstraße/ Stephingerberg/Brückenstraße die in die Jahre gekommene Fahrbahn saniert. Für Menschen mit Geh- und Sehbehinderungen soll sich die Situation verbessern. Ampeln werden mit Tastern für Blinde ausgestattet.

Die Arbeiten finden in mehreren Bauabschnitten statt

Die Bauarbeiten finden im Wechsel in mehreren Bauabschnitten statt. Begonnen wird mit der westlichen Haltestelle Klinik Vincentinum (stadteinwärts). Hier muss für die Arbeiten die stadteinwärtige Fahrbahn gesperrt werden. Fahrbahnen werden verschwenkt, können jedoch in beiden Fahrtrichtungen erhalten werden. Stadtauswärts wird ein gemeinsamer Geh- und Radweg eingerichtet. Die Ersatzbushaltestellen werden aufgrund der Engstelle in beiden Fahrtrichtungen nach Norden verschoben. Parallel dazu wird auch die Haltestelle am Stephingerberg barrierefrei hergestellt. An dieser Stelle wird in mehreren Bauphasen gearbeitet. Für die Herstellung der Bushaltestelle muss zuerst der Linksabbieger in den Stephingerberg aus dem Unteren Graben entfallen und die Fahrspuren werden verschwenkt. Fußgänger werden umgeleitet.

Es gibt Hinweise auf die anstehenden Baustellen. Foto: Annette Zoepf

Ende April, Anfang Mai beginnt die zweite Bauphase. Hier werden Stephingerberg und Brückenstraße zur Sackgasse. Die Umleitung der Brückenstraße wird über die Stadtbachstraße und Berliner Allee eingerichtet, für den Stephingerberg über die Frauentorstraße, Thommstraße und Georg-Haindl-Straße/Müllerstraße.

Als dritter Bauabschnitt startet ab Juni der Umbau der östlichen Haltestelle Klinik Vincentinum (stadtauswärts). Hier muss für die Arbeiten die stadtauswärtige Fahrbahn gesperrt werden. Wie bereits bei der anderen Haltestelle (westliche Haltestelle Vincentinum) werden die Fahrbahnen verschwenkt, können jedoch in beiden Fahrtrichtungen erhalten werden und die dort befindlichen Angebotsstreifen für den Radverkehr müssen entfallen. Die gesamten Arbeiten sollen bis Ende Juni beendet werden, teilt die Stadt mit. (möh)