Stadt fällt Bäume an der Freilichtbühne beim Roten Tor

Plus Experten befürchten Bauschäden, der Naturschutz will aber möglichst viel Grün erhalten, denn Augsburgs Baumbilanz ist negativ und neue Bäume im Zentrum sind extrem teuer.

In der grünen Kulisse der Augsburger Freilichtbühne werden Bäume fallen. Wie das Amt für Grünordnung mitteilt, müssen diesen Winter fünf Bäume im Bereich des historischen Aquädukts weg, weil sie Probleme bereiten. Die Bauverwaltung hatte ursprünglich fast dreimal so viele Fällungen beantragt – bis es ein Gutachten gab.