Augsburg

vor 46 Min.

Stadt holt umstrittenen "Schwarzbau" auf den Stadtmarkt zurück

Rahmi Corapci freut sich: Sechs Jahre nach dem Streit um seinen "Schwarzbau" auf dem Augsburger Stadtmarkt wurde er gefragt, ob er den Holzbau nicht doch wieder aufstellen möchte. Dieses Mal aber an anderer Stelle.

Plus Als Rahmi Corapcis Holzhütte auf Augsburgs Stadtmarkt verschwinden musste, war der Café-Inhaber verärgert. Sechs Jahre später steht sie wieder da. Eine Geschichte vom "Hüttenzauber".

Von Ina Marks

Augsburg hat zwar keine Skipisten, dafür aber seinen ganz eigenen "Hüttenzauber". Sechs Jahre sind seit einem Zoff um eine Holzhütte auf dem Augsburger Stadtmarkt ins Land gegangen. Es begab sich zu dieser Zeit, dass der Betreiber des Cafés Kaufmann, Rahmi Corapci, an seinem Café für den kalten Winter einen hölzernen Anbau errichtete. Seine Gäste sollten es warm haben. Doch der findige Geschäftsmann hatte dafür keine Genehmigung. Ein Streit entbrannte um das hölzerne Gewerk, er reichte bis in den Stadtrat hinein. So kam es, wie es der Wirt nicht hatte haben wollen: Corapci musste sein teures Konstrukt, das Baureferent Gerd Merkle als "Schwarzbau" brandmarkte, zähneknirschend entfernen. Jetzt, sechs Jahre später, hat der Gastronom die einst umstrittene Hütte wieder auf dem Stadtmarkt aufgebaut. Die Anregung kam – ausgerechnet – von der Stadt selbst.

