Stadt saniert ab Montag Pflaster in der Maximilianstraße

Zwischen Eisen- und Judenberg haben sich Platten gelockert. Nun steht eine größere Baustelle an.

Die Stadt wird ab Montag, 15. April, das Pflaster in der kurzen Maximilianstraße zwischen Eisen- und Judenberg im Seitenbereich erneuern. Wie berichtet hatten sich dort Pflastersteine gelockert, wegen Lieferschwierigkeiten beim Granit asphaltierte die Stadt die Schadstellen im Frühjahr dann provisorisch. Nun soll der gesamte Pflasterbelag des Gehwegs auf der Ostseite erneuert werden, sodass es den gewachsenen Belastungen durch den Lieferverkehr standhält. Statt mit einer gekiesten Unterlage soll das Pflaster nun mit einer Betonunterfütterung in den Seitenbereichen versehen werden, sodass es stabiler ist.

Ab Montag wird der Seitenbereich der Maxstraße in Abschnitten gesperrt. Pro Abschnitt sind mehrere Wochen Arbeitsdauer eingeplant. "Im Zuge der Aushärtungszeiten des Betons wird es Phasen geben, in denen keine Arbeitstätigkeit zu erkennen ist, aber dennoch der Bereich gesperrt bleiben muss", so die Stadt im Vorfeld. Die ersten Abschnitte werden bis Ende Mai erneuert. Sollten die Arbeiten dann nicht fertig sein, ruhen sie den Sommer über aufgrund von Veranstaltungen in der Innenstadt. Fußgänger werden an den gesperrten Bereichen vorbeigeführt, auch Ladezonen für den Lieferverkehr werden verlegt. (skro)