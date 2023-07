Ein Teil des Augsburger Stadtmarkts soll neu gestaltet werden

Plus Neugepflanzte Bäume, Tische und Stühle sowie eine Stufenanlage mit Brunnen: So könnte der Bauernmarkt künftig aussehen. Es gibt jetzt eine erste Planung, aber noch kein Geld.

Die Überlegungen für eine Sanierung des früheren Bauernmarkts auf dem Augsburger Stadtmarkt gibt es schon seit Jahren, jetzt hat die Stadt eine erste Planung vorgelegt: Demnach soll der Platz zwischen dem ehemaligen Stadtarchiv (heute Klassikradio) und der Fleischhalle - heute eine asphaltierte Fläche mit Getränkeausschank und Bierbänken im Sommer - komplett umgestaltet werden.

Geplant sind nach dem Vorentwurf eine Bepflanzung mit Bäumen und eine Stufenanlage mit Brunnen, die zum Sitzen einlädt. Auch ein direkter Zugang zur Fleischhalle ist geplant, ebenso wie ein Neubau des Wirtschaftsgebäudes im Norden, das künftig öffentliche Toiletten beherbergen soll. Zudem soll der Bauernmarkt mit Toren vom übrigen Marktgelände getrennt werden können, sodass dort auch abends Veranstaltungen außerhalb der Öffnungszeiten möglich sind.